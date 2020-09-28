Довели до відчаю: під Тернополем чоловік підпалив себе через пенсію

Сьогодні, 28 вересня, у Гусятині на Тернопільщині чоловік намагався себе спалити в центрі зайнятості. Інцидент стався в 11:45, коли чоловік 1961 року народження прийшов до службовців з проханням нарахувати йому пенсію.

Українцю в центрі зайнятості відмовили, оскільки йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу. Ця відповідь сильно обурила чоловіка, він вийшов у коридор, облив себе бензином і підпалив. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Працівники центру зайнятості встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив близько 50 відсотків тіла. Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого в лікарню.

Нагадаємо, в Україні пенсії будуть підвищуватися в кілька етапів. Підвищення буде в грудні 2020 року, і ще на початку 2021 року. З 1 січня 2021 року мінімальна пенсія збільшиться з 2100 гривень до 2400 гривень, а з 1 березня 2021 року буде проходити щорічна індексація пенсій.

Ми також писали про те, що українці зможуть оформити пенсію онлайн. Пенсійний фонд показав сервіс автоматичного розрахунку пенсії, а також запустив мобільний додаток "Пенсійний фонд".

Цей сервіс дає можливість завчасно надати всю необхідну інформацію для призначення пенсії. Можна заповнити заяву ще до настання пенсійного віку.