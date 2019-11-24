Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

Місцеві так поспішали урвати собі одяг, що почали хапати один одного за руки та віддтаптувати ноги
У місті Рівне місцеві ледь не влаштували бійку, намагаючись першими потрапити в секонд-хенд і урвати собі річ подешевше. Відео з місця інциденту було опубліковано в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Твоє Рівне".
У боротьбі за вхід жителі міста були готові вести себе досить агресивно, штовхаючись, чіпляючись за одяг і ламаючи вхідні двері. Крім пенсіонерів у торгівельну точку намагалися пробитися добре одягнені підлітки.
Це пов'язано з тим, що в секонді можна не тільки знайти дешеву річ, але також і брендову. Після чого її зазвичай перепродують подорожче.
В Рівному натовп ледь не рознесла секонд-хенд
Підписників побачене шокувало. Деякі зазначили, що це пов'язано з бідністю і люди змушені таким чином виживати. Однак іншим подібна поведінка здалася диком:
В Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд