Довели народ! У Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд

У місті Рівне місцеві ледь не влаштували бійку, намагаючись першими потрапити в секонд-хенд і урвати собі річ подешевше. Відео з місця інциденту було опубліковано в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Твоє Рівне".

У боротьбі за вхід жителі міста були готові вести себе досить агресивно, штовхаючись, чіпляючись за одяг і ламаючи вхідні двері. Крім пенсіонерів у торгівельну точку намагалися пробитися добре одягнені підлітки.

Це пов'язано з тим, що в секонді можна не тільки знайти дешеву річ, але також і брендову. Після чого її зазвичай перепродують подорожче.

В Рівному натовп ледь не рознесла секонд-хенд

Підписників побачене шокувало. Деякі зазначили, що це пов'язано з бідністю і люди змушені таким чином виживати. Однак іншим подібна поведінка здалася диком:

Молодь на завезення за топ шмотками. Між іншим не дешево, на ринку за такі гроші можна придбати нову, але не топову.

Чорна п'ятниця почалася раніше, ніж очікувалося.

Вибачте, але це вже дикунство.

Це що? Кінець світу! Можна подумати, що ці люди голі ходять.

В Рівне натовп ледь не рознес секонд-хенд