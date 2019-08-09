Довів мою дівчину до сліз: у Києві маршрутник погрожував ветерану АТО (відео)

Водій маршрутки принижував і погрожував ветерану АТО, учаснику бойових дій на Сході України. Прикрий інцидент стався в Києві в маршрутному таксі №241, яке курсує від метро Лісова до Лісового масиву. Про це на своїй сторінці Facebook розповів сам молодий чоловік.

За словами Михайла Стрижки, він зустрів свою дівчину біля метро. Вона заплатила за проїзд, а ветеран показав посвідчення. Проте маршрутника вивело с себе не це - його обурив рюкзак дівчини, який Михайло поставив біля пасажирських сидінь в напівпорожній маршрутці.

Хоча речі займали мінімально місця, водій почав вимагати в молодих людей заплатити за багаж або ж взяти його на руки.

Водій маршрутки у Києві погрожував ветерану АТО (фото: facebook.com/strizhkasindikat)

До того ж іншим пасажирам з більшими рюкзаками, які оплатили свій проїзд, він не сказав не слова.

"Погрожував, що ніхто нікуди не поїде, намагаючись налаштувати проти мене інших пасажирів. Тим, хто з більшими рюкзаками і вмивав його купюрою із зображенням Богдана Хмельницького, він не казав і слова", - пише Михайло Стрижка.

Дівчина військового почала плакати, а всі пасажири стали на на його бік.

"Намагався погрожувати мені поліцією і когось визвонювати, але щось не вийшло", - додав хлопець.

Водій маршрутки у Києві погрожував ветерану АТО (скрін: facebook.com/strizhkasindikat)

Перед виходом з маршрутки ветеран зняв "героя" на відео, однак той на камеру вже не повторив своїх погроз.

Водій маршрутки у Києві погрожував ветерану АТО (відео: facebook.com/strizhkasindikat)

Зазначимо, що користувачі мережі підтримали ветерана у коментарях, не розуміючи, чому в країні, в якій йде війна, і досі трапляються такі ситуації.

Гнида.

Вони дуже страждають через свою боягузливiсть. От i намагаються таким чином самореалiзуватися.

Сафарі відкрито! Хто знайде ушльопка, першим ставлю каву! Ставки приймаю, пропозиції теж!

Скільки вже таких ситуацій було... Жаль, що люди воюють, ризикуючи життям і здоров'ям за таких оленів... Хай би спробував, на війні завжди треба водії...

Водій маршрутки у Києві погрожував ветерану АТО (скрін: facebook.com/strizhkasindikat)

Як ми раніше писали, у Дніпрі водій маршрутки привселюдно принизив ветерана АТО. Інцидент стався вранці 20 липня в маршрутці №136. Водій транспортного засобу взяв з бійця гроші, а також здачу, яку військовий не захотів забирати.

До речі, в Києві на повному ходу горіла маршрутка. Згідно з повідомленням, маршрутне таксі загорілось рано вранці. Оскільки поліція виявилася поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу.