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Доцент харківського політеху зливав дані про ЗСУ для ворожих ударів, і отримав умовний термін

Колаж РБК-Україна: суд у Харкові дав умовне доценту, який зливав дані про ЗСУ для російських ударів
Автор: Володимир Костирін

Викладач Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри фізики металів і напівпровідників допомагав російським окупантам, публікуючи в соцмережі "ВКонтаке" інформацію про позиції військових ЗСУ, і в підсумку отримав умовний термін.

Рішення Київського районного суду в Харкові оприлюднено на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Відносно чоловіка було відкрито кримінальне провадження "Злочини проти основ національної безпеки України, шпигунство".

У матеріалах справи вказується, що викладач ХПІ 11 травня злив в російській соцмережі дані про розташування українських військових, виклав зображення карти місцевості в додатку Google Maps з координатами, позначивши, де знаходяться бійці ЗСУ.

"Примерно 30-40 нациков разместились с тремя артиллерийскими пушками в моем районе по ул. Шевченко 315 (у здания патрульной полиции), ждите прилета:) Видимо ситуация с разрушенными зданиями СБУ и полиции ничего не научила. Народ, живущий в Киевском районе будьте осторожнее и бдительней, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, прячитесь в укрытиях, укропы тоже бьют по своим, а потом списывают на страну "агрессора" Россию"", - так підписав підсудний свій пост. (мовою оригіналу).

2 серпня доцент зрадник уклав угоду з прокурором Василем Пановим і адвокатом Сергієм Крутько, і "беззастережно визнав свою вину в скоєнні кримінального злочину".

Таким чином суддя Садовський засудив чоловіка за поширення інформації про ЗСУ в період дії воєнного стану до 5 років позбавлення волі з 2 роками умовно. Вердикт може бути оскаржений в суді протягом 30 днів з дня його оголошення.

Як уточнюють харківські ЗМІ, судили Максима В'ячеславовича Решетняка. Профіль доцента ХПІ з інформацією про педагога є на сайті кафедри фізики металів і напівпровідників цього вишу.

Доцент ХПІ Максим Решетняк (фото: web.kpi.kharkov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про директорку школи під Києвом, яка допомагала російським окупантам, і вийшла під заставу.

До слова, нещодавно у Харкові стався й інший скандал, пов'язаний із доцентом вишу - викладачка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на лекціях труїла російські фейки про "Азов", та, як з'ясувалося пізніше, вона була відрахована.

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ХарківСуд