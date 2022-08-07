Доцент харківського політеху зливав дані про ЗСУ для ворожих ударів, і отримав умовний термін

Відносно чоловіка було відкрито кримінальне провадження "Злочини проти основ національної безпеки України, шпигунство".

У матеріалах справи вказується, що викладач ХПІ 11 травня злив в російській соцмережі дані про розташування українських військових, виклав зображення карти місцевості в додатку Google Maps з координатами, позначивши, де знаходяться бійці ЗСУ.

"Примерно 30-40 нациков разместились с тремя артиллерийскими пушками в моем районе по ул. Шевченко 315 (у здания патрульной полиции), ждите прилета:) Видимо ситуация с разрушенными зданиями СБУ и полиции ничего не научила. Народ, живущий в Киевском районе будьте осторожнее и бдительней, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, прячитесь в укрытиях, укропы тоже бьют по своим, а потом списывают на страну "агрессора" Россию"", - так підписав підсудний свій пост. (мовою оригіналу).

2 серпня доцент зрадник уклав угоду з прокурором Василем Пановим і адвокатом Сергієм Крутько, і "беззастережно визнав свою вину в скоєнні кримінального злочину".

Таким чином суддя Садовський засудив чоловіка за поширення інформації про ЗСУ в період дії воєнного стану до 5 років позбавлення волі з 2 роками умовно. Вердикт може бути оскаржений в суді протягом 30 днів з дня його оголошення.

Як уточнюють харківські ЗМІ, судили Максима В'ячеславовича Решетняка. Профіль доцента ХПІ з інформацією про педагога є на сайті кафедри фізики металів і напівпровідників цього вишу.

Доцент ХПІ Максим Решетняк (фото: web.kpi.kharkov.ua)