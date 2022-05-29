"Доступні ліки" під час війни: українцям розповіли про нововведення з рецептами і як знайти потрібну аптеку

Вона зазначила, що для виписки рецепта на ліки немає прив'язки до місця реєстрації пацієнта, до його фактичного місця проживання.

Щоб спростити процедуру отримання доступних ліків, зробили можливість їх відпускати за паперовими рецептами.

"Якщо у лікаря немає можливості виписати електронний рецепт (наприклад, немає світла чи проблеми з доступом до інтернету), то паперовий рецепт так само діє в аптеці, яка працює за договором із Національною службою здоров'я України, тому ліки можна отримати безплатно", - говорить представник НСЗУ.

Також є можливість отримати рецепт дистанційно.

"Якщо пацієнт користується програмою "Доступні ліки" і має зв'язок зі своїм лікарем онлайн, то пацієнт може отримати цей рецепт на свій телефон без відвідин лікаря, а сконтактуватися з ним онлайн", - розповіла Петрик.

Також було запроваджено нововведення, що дозволяє громадянам, які не мають можливості зв'язатися з лікарем, з яким підписана декларація, просто звернутися в найближчий пункт первинної медичної допомоги до будь-якого лікаря - і там отримати рецепт на ліки.

"Це нововведення також діє на період воєнного стану, щоб пацієнтам простіше отримувати препарат", - пояснила Петрик.

Отримавши рецепт на потрібні ліки, громадяни можуть взяти їх в аптеці, де їх продають, і отримати препарат безплатно - це забезпечується програмою медичних гарантій. Головне тут, щоб ця аптека працювала за договором з Національною службою здоров'я України.

Петрик також додала, що під час війни звичайно є складнощі з логістикою і з доступом до певних препаратів. Щоб знайти потрібну аптеку і дізнатися актуальну інформацію, потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 (безплатно з будь-яких номерів у межах України).

"За цим номером можна отримати інформацію про те, в якій аптеці на території, де проживає пацієнт, можна отримати доступні ліки. Наразі така інформація на офіційному сайті закрита з міркувань безпеки. Тому аптеку можна знайти за номером 1677 безплатно у межах України з будь-яких номерів", - повідомила вона.