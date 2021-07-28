Доступні ліки: в Україні оновили порядок реімбурсації препаратів

В Україні уряд схвалив постанову про реімбурсацію лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, і з 1 жовтня пацієнти зможуть отримувати ще ряд препаратів за програмою "Доступні ліки".

Про це 28 липня передали в прес-службі Кабміну.

Нагадаємо, що реімбурсацією називають процес, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність лікарських препаратів і медичних послуг для населення.

Сьогоднішня постанова визначає нові процедурні механізми для запуску Національною службою здоров'я України реімбурсації ліків за програмою держгарантій медичного обслуговування населення з жовтня:

для лікування цукрового (препарати інсуліну) і нецукрового діабету,

розладів поведінки і психіки та епілепсії.

"Для цього затверджується нові Порядки розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та реімбурсації лікарських засобів", - розповіли в уряді.

Зазначається, що прийнята постанова дозволить операторам фармацевтичного ринку брати участь у програмі "Доступні ліки" й отримувати відшкодування за зазначені препарати.

Відповідно, з 1 жовтня пацієнти зможуть отримувати ці ж препарати в рамках держпрограми реімбурсації.

Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз держава забезпечує доступними ліками майже 3 мільйони українців, а сама програма тепер включає 297 лікарських засобів. З повним списком безплатних препаратів на сьогодні можна ознайомитися за цим посиланням.

"Кількість аптек, які приєдналися до програми, вперше перевищила 10 тисяч", - додав чиновник.

Відео: Денис Шмигаль розповів про оновлення порядку реімбурсації лікарських засобів за програмою "Доступні ліки"