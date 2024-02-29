Доступный и эффективный способ снизить давление без лекарств: что поможет

Новое исследование показывает, что ежедневное употребление калия помогает предотвратить серьезные последствия повышенного артериального давления.

Ведущий автор доктор Липин Хуанг, научный сотрудник Института Джорджа, сказал, что влияние на кровяное давление как пищевого натрия, так и пищевого калия известно уже давно. Но только благодаря недавним работам по заменителям соли, обогащенным калием, огромный потенциал увеличения содержания калия в рационе стал в центре внимания.

"Высокие уровни потребления натрия и низкие уровни потребления калия широко распространены, и оба связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, болезней сердца и преждевременной смерти", - сказала она.

Она добавила, что использование заменителя соли, при котором часть хлорида натрия заменяется хлоридом калия, решает обе проблемы одновременно.

Такие результаты показало исследование, в котором брали участие более 20 тысяч людей. В течение пяти лет они употребляли соль с калием вместо обычной. Исследование показало явное снижение риска инсульта (14%), серьезных сердечно-сосудистых событий (13%) и преждевременной смерти (12%).

Ученые обнаружили, что на долю дополнительного калия приходилось от 61% до 88% эффектов снижения артериального давления, зафиксированных в исследовании. В каждом случае результаты показали, что большая часть падения артериального давления была связана с увеличением содержания калия в пище, а не снижением содержания натрия в пище.

Калий является важным минералом, который содержится в различных цельных продуктах, включая бобовые, орехи, листовые зеленые овощи и фрукты, такие как бананы, киви и финики. Высокий уровень калия - одна из причин, по которой свежие фрукты и овощи так полезны. Обработка пищевых продуктов имеет тенденцию уменьшать количество калия в продуктах, и его часто заменяют натрием - более дешевым ингредиентом.

Текущие рекомендации по питанию рекомендуют потребление калия более 3,5 г/день.