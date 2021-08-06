Досягти 70% вакцинованих в Україні до кінця літа нереально, - епідеміолог

За її словами, рішення про скорочення терміну між щепленнями в ідеалі мають ухвалювати виробники вакцин.

"На початку вакцинації в Україні була одна вакцина і термін був збільшений. Збільшувати або зменшувати терміни між вакцинаціями можна, але це мають робити виробники вакцин, а не лікарі чи чиновники. Саме вони проводять клінічні дослідження, слідкують за ситуацією, і якщо виробники приходять до висновку, що можна скоротити термін між вакцинацією, то для цього готуються відповідні документи у реєстраційне досьє," - каже експерт.

Далі обирається найкращий момент для другої дози, бо весь сенс другої дози - посилити першу дозу і збільшити кількість антитіл, як мають виробляти після введення вакцини.

"Вакцинація проти коронавірусу існує менше ніж рік, період спостережень досить невеликий, тому процес динамічний. Можуть бути зміни й це потрібно спокійно сприймати... Досягти 70% вакцинованих до кінця літа нереально. Якщо у нас є потреба вакцинувати людей і досягти необхідного захисту, то тут пришвидшення вакцинації неправильне. Зрозуміло, що потрібно виконувати обіцянки, але цифри тут не головне. Головне - щоб люди були захищені. Звичайно, треба вакцинувати за планом, але поспішати не зовсім коректно", - пояснила Мухарська.