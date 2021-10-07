Діставайте теплі речі: синоптики розповіли, де буде найхолодніше

У західних областях найтепліше буде в Закарпатській області (+17+19). У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій - +13+15. У Тернопільській, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях +12+14.

На півночі без дощів. У Чернігівській та Сумській областях синоптики очікують +11+13.

У центральних областях спостерігається зниження температури. У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській - +12+14. У Полтавській області +11 + 13.

На cході без дощів. У Донецькій і Харківській областях очікується +12+14, в Луганській - +11+13.

На півдні температура повітря продовжує знижуватися. У Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях +12+14, в Одеській - +13+15.

В окупованому Криму також очікується зниження температури. На півострові буде +12+14.

У Києві термометри покажуть +11+13. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 7 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)