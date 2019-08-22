Діставали з-під авто: у Києві водій наїхала на жінку з дитиною у дворі будинку (відео)

Автомобіль наїхав на жінку з дев'ятирічною дитиною в Дарницькому районі Києва. За кермом авто перебувала 59-річна жінка - вона на значній швидкості здала назад, а в цей час повз проходила жінка і дитина. Про це повідомляє ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Інцидент стався у четвер, 22 серпня, у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А. Очевидці припускають, що водій могла переплутати педалі, оскільки швидкість авто була надто великою, як для прибудинкової території.

"Після зіткнення вони були під авто- хлопці підіймали авто та діставали їх звідти", - написано в повідомленні пабліку.

На щастя, обійшлося без жертв, пострадалих госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У Києві авто наїхало на жінку з дитиною у дворі будинку (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі шоковані нечуваним інцидентом. Вони дивуються, як можна було переплутати педалі.

Хоч би з дитиною і мамою все добре було. У водія права відібрати довічно.

Як з двох педалей можна переплутати, де гальмо, а де газ, аутисти.

Біда... Переплутати педалі в той момент коли там хтось йшов... Фатальний збіг обставин чи, як кажуть, "раз в житті і палиця стріляє".

У Києві авто наїхало на жінку з дитиною у дворі будинку (скрін: facebook.com/KyivOperativ/)

Раніше ми писали, що у ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої відірвалися кінцівки.

До слова, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.