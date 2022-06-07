"Дістану волину і пристрелю": водій Range Rover погрожував "копам" у центрі Києва (відео)

Свій Range Rover "герой" поставив не тільки під вікнами Віталія Кличка, а й на зебрі.

"У Києві інспектори оштрафували базового нащадка на рейнджровері за паркування на пішохідному переході", - йдеться в повідомленні.

Чоловік почав філософствувати, що ставити авто він має право, а на прохання переставити на іншу вулицю, він відповів, що відведе інспектора "за ріг" і там розбереться "по-чоловічому".

Фото нашого "героя" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Коли йому зробили зауваження, що воєнний стан не скасовує правил паркування, він став погрожувати.

"Ти знаєш, що таке воєнний стан? Це я повинен дістати волину і тебе пристрелити", - заявив водій інспектору поліції.