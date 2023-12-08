"Хватит зрадо*бить": военный сделал мощное заявление о елках и скандалах

Почему елки в условиях полномасштабной войны - уместны

Военный написал, что хочет "разбавить наболевшую тему" с елками. Он отметил, что это действительно сейчас не является необходимостью, но маленьким украинцам видеть праздник и верить в чудо очень важно.

"Да, пока это не супер-важно, но помните, что у нас есть маленькие дети, которым несмотря на войну и ракеты, фронт и потери, в 4 года нужно видеть елку, верить в Санту, получать подарочки, даже если нет родителей ", - объяснил военный.

Военный ответил, уместны ли елки (фото: instagram.com/stanislav_osman)

"Не ко времени?"

Также "Осман" добавил, что его батальон иногда помогает детдому, выехавшему из Украины в Турцию. И военному не нравится фраза о "не ко времени" и всех скандалах на фоне этого.

"Скажете: "не ко времени"? Но клал я болт на того, кто придумал эту фразу, для них сейчас и наши жизни "не ко времени". Будьте человечнее, тем более на елку никто из бюджета средства не выделяет, хватит зрадо*бить по поводу и без", - добавил "Осман" и призвал людей не забывать донатить и поддерживать сборы.

Что военный думает о скандалах вокруг фразы "не ко времени" (фото: instagram.com/stanislav_osman)

Елки в Киеве и Львове - что известно

Напомним, на днях в столице уже зажгли главную елку страны. Рождественское дерево украсили в национальных цветах, а на верхушке установили трезубец. Также елку уже установили во Львове. На ней вместо верхушки противотанковый еж.

Кроме этого, военные показали "главную новогоднюю елку" страны возле Бахмута. Там тоже установили "праздничное" дерево, которое стало символом несокрушимости и растрогало украинцев.