Дожди и грозы. В Украину идет похолодание: в каких областях будет холоднее всего

Несмотря на наступление осенней поры, сентябрь радует украинцев теплом. Но рано или поздно похолодание все же наступит, и на днях в Украину уже придет атмосферный фронт с дождями и грозами.

Где ждать понижения температуры - читайте ниже в материале Styler.

Прогноз погоды от синоптиков

По словам синоптика Наталки Диденко, с 15 сентября Украину накроют дожди с грозами. Сначала они пройдут в западных регионах и будут двигаться по северным, местами в центральных и в Одесской области, а после этого атмосферный фронт пойдет восточнее.

Соответственно, и температура воздуха снизится.

"В западных областях завтра ожидается +20+26 градусов. На остальной территории еще не успеет, +24+29 градусов. На востоке будет свеженько, +21+24 градуса", - пишет Диденко в Facebook.

Она добавляет, что ближе к выходным температура снова повысится.

Ранее кандидат географических наук Игорь Кибальчич также сообщал, что в третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня на поверхности почвы будут отмечаться заморозки.

Обратите внимание, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут особенно ощущать изменение погоды. Поэтому в такие дни лучше снизить нагрузку и больше отдыхать.

Что говорят погодные ресурсы

Sinoptik.ua пишет, что 14 и 15 сентября в Киеве пройдут дожди с грозами. Температура воздуха снизится до 21-23 градусов тепла, однако со следующей недели снова достигнет отметки 27 на термометре.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)

По прогнозу Meteofor, в Киеве будет облачно, а дождь пойдет только на следующей неделе. Изменения атмосферного фронта будут ощутимы и по температуре, которая снизится до 23-24 градусов. К слову, на этом ресурсе не прогнозируют резкое потепление.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)

Согласно прогнозу Meteoprog, много осадков не стоит ожидать, зато небо затянут облака. Столбики термометра будут прыгать от 19 до 28 градусов выше нуля.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)