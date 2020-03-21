Дорожчають на 30% на добу: на які продукти злетіли ціни через коронавірус

Коронавірус і ціни на продукти (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні призвів до паніки і масових закупівель стратегічно важливих продуктів

Коронавірус в Україні призвів до оголошення карантину по всій країні, а також запровадження надзвичайного стану в окремих містах і областях. У зв'язку з діями влади, а також появою безлічі фейків, українці в страху кинулися змітати продукти з полиць. Ажіотаж в супермаркетах призвів до подорожчання продуктів, зокрема - лимонів, часнику та імбиру на 30% за останню добу.

"Імбир продають в середньому по 145 гривень за кілограм. Лимони стоять 62 гривні, а часник - 95 гривень за кілограм. Попит на ці продукти різко зріс. Люди купують їх, щоб рятуватися від респіраторних захворювань", - розповіла Gazeta.ua експерт плодоовочевого ринку Тетяна Гетьман.

Серед овочів борщового набору найбільше подорожчала цибуля. Коштує 13 грн / кг минулого тижня її продавали по 6,8-7,5 грн / кг

"Лук дорожчає, тому що Україна почала активніше продавати її в Молдову і Туреччину. Зростання ціни не варто пов'язувати з карантинними заходами", - каже Гетьман.

З 7,5-8,5 грн до 9-10 грн в групі зріс кілограм картоплі. Буряк подорожчав на 50 копійок - до 4,5-5,5 грн / кг, Капусту продають по 4,5-6 грн / кг.

Варто відзначити, що тенденція підвищення цін спостерігається по всій країні. Аптеки також займаються спекуляціями на життєво важливих ресурсах для українців, продаючи одноразові маски за необгрунтовано високими цінами.

Нагадаємо, що раніше у НБУ назвали суму економії України від падіння цін на нафту.