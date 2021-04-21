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Дорофєєва назвала найбільш вражаючі місця Європи: секс-театр і пісяючий хлопчик

Автор: Styler

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес - найяскравіша сім'я в українському шоу-бізнесі. Саме тому їх покликали стати ведучими тревел-шоу "Орел&Решка. 10 років".

Вони обожнюють подорожувати і побували в самих різних куточках світу - США, Азії і, звичайно ж, Європі.

І тепер Дорофєєва розповіла в інтерв'ю Новому каналу, які саме найбільше її вразили європейські місця.

"Мене дуже вразив Пісяючий хлопчик в Брюсселі - я була в шоці, що він такий маленький! Ми дуже довго його шукали, обійшли все - думали, що там стоїть величезна статуя. А він маленький, десь в кутку", - сміється Надя.

За її словами, це той випадок, коли реклама відмінно працює.

"Ми думали, що він буде ефектним, але ні. А ось ходити по секс-театрах в Амстердамі мені сподобалося", - додала Дорофєєва.

А ось чоловікові співачки більше до душі Італія - з її архітектурою і традиціями.

"Коли нарешті закінчиться карантин, раджу всім з'їздити до Флоренції. Це найкраще місто в Європі! Воно об'єднує і Рим, і Венецію, і взагалі всі італійські міста. У ньому ви знайдете всі красоти, які є в цій країні", - порадив ведучий "Орла&Решки. 10 років".

Фото: Надя Дорофєєва і Володимир Дантес (прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, так що не встояв навіть чоловік.

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Новини України Надя Дорофеєва
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