Дорн про агресію Росії проти України: "це повний п*дець"

"Я це сприймаю як повний п*дець, якщо чесно. Це єдине, що я можу сказати. У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму, те, що на Донбасі йде військовий конфлікт, і те, що за фактом між Україною і Росією відбувається війна... Це повний п*дець. Ось що я відчуваю", - заявив Дорн.

Варто зазначити, що про це він говорив українською мовою. Музикант підкреслив, що таким чином він хоче знайти спільну мову зі своєю країною. Він заявив, що на питання про політику він відповідатиме українською мовою.

Іван Дорн (скриншот з відео)

Дорн визнав, що після всіх цих подій продовжив давати концерти на території РФ, тому що ділитися своєю музикою з усіма, хто хоче її послухати.

Гордон поцікавився у Дорна, чи відчуває він агресію до українців на побутовому рівні під час гастролей у Росії.

Співак сказав, у росіян немає агресії до українців. Вони шкодують, що так сталося. При цьому деякі не розуміють, що відбувається в Україні. Деякі люди, вважають, що Росія і Україна - це одна країна, і людей з такою думкою дуже багато. Крім того, вони вважають, що Україна повинна бути частиною Росії.

Він також додав, що намагається пояснювати таким людям, що Україна - це інша країна, вона незалежна, у неї інші цінності і культура.

Іван Дорн розповів про агресію Росії проти України (відео: YouTube)