Не допускайте такого в своей жизни: 7 привычек, которые приводят к бедности

Образ нашего мышления напрямую влияет на доходы. Конечно нет единого секрета, узнав который, вы сразу станете миллионером. Однако коррекция некоторых моментов в вашем поведении может способствовать улучшению финансового положения.
Об этом рассказала эксперт в сфере финансов Дарья Совенко на своей странице в Instagram.
Если у вас мало знакомых, то как результат у вас и мало связей. Но правильные люди в вашей жизни очень важны. Ведь 50% вашего успеха формируют именно они, 40% - ваши мысли, и только 10% - ваши знания.
Мысли влияют на ваше финансовое состояние. Если вы считаете, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом, то так оно и будет. Ваша жизнь - это отражение того, что в вашей голове.
Вы много думаете о том, что о вас подумают другие и поэтому вы ничего не делаете.
Люди не понимают, если они уже делают эту ошибку, то и одновременно делают большой шаг к победе над проблемой. Ошибаться - нормально.
Поверьте, есть люди, которые сделают определенную работу лучше вас. Поэтому сразу нанимайте экспертов. Не тратьте время и финансы на новичков. Именно это поможет вам быстро вырасти.
Учитесь выключать перфекционизм, эту жажду идеальности. Это тяжелое дело, знаю, но нужно. Лучше просто начать, чем ждать от себя идеальности. С опытом и практикой придет лучшее качество.
Сосредотачиваетесь на шуме, вместо того, чтобы настроиться, как на позитив, так и на извлечение пользы из каждой ситуации. Вынуждайте мозг работать на вас, а не уничтожать вас. Заставляйте его отбирать полезную информацию из мира, подмечать идеи, знания и плюсовать их к своим.
Раньше мы рассказывали о том, какие 5 шагов помогут вам увеличить свои доходы.
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