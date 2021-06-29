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Дітей без COVID-щеплення можуть не допускати в школу: в МОЗ зробили заяву

Автор: Тетяна Самарук

В Україні дітей можуть не допускати до школи та інших навчальних закладів, якщо вони не мають щеплення від коронавірусу.

Про це новий головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Як розповів Кузін, в Україні останні спалахи інфекційних хвороб були викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями.

Також він додав, що важливо одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджувати відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію та посилювати відповідальність за підробку довідок про вакцинацію.

“Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо” - розповів Кузін.

Обов'язкове щеплення для дорослих

Окрім того, головний санлікар розповів про COVID-щеплення для дорослих. За словами Кузіна, певна частина дорослого населення має проходити вакцинацію в обов’язковому порядку.

Кузін каже, що щеплення від усіх основних хвороб має бути обов’язковим: Також він додав, що останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями.

Раніше ми повідомляли, що вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не пускають до Європи.

Також у МОЗ пояснили, чому у деяких областях досі немає центрів вакцинації.

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