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Помощь семьям с детьми: как получить продукты, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи

Как получить продукты, лекарства и средства гигиены (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинский благотворительный фонд "Пострадавшие дети войны" начал прием заявлений на целевую помощь семьям, пострадавшим в результате войны. Эта гуманитарная помощь предоставляется в виде продуктов питания, средств гигиены, лекарств и другими необходимыми вещами, необходимыми для надлежащей жизни.

Как подать заявку и получить необходимые вещи – читайте в материале Styler.

Кто сможет получить помощь

Благотворительный фонд "Дети войны" оказывает целевую помощь пострадавшим семьям, имеющим детей. Фонд ищет спонсоров, которые могут помочь в соответствии с запросом. Следует отметить, что фонд оказывает помощь во всех городах Украины.

Получить поддержку могут:

  • Семьи
  • Детские дома
  • Пенсионеры
  • Попечители несовершеннолетнего ребенка
  • Военные
  • Медицинские заведения

Благотворительный фонд запустил новую программу помощи для украинцев (скриншот)

Как подать заявку

Для получения помощи необходимо заполнить анкету по этой ссылке. В анкете нужно указать следующие данные:

  • ФИО
  • электронная почта
  • контактный номер телефона
  • количество членов семьи
  • количество детей
  • тип жилья, где вы живете
  • что из необходимых вещей в доме у вас есть
  • информацию о работе - пенсионер, нет работы, человек с инвалидностью и т.п.
  • информация, что именно вам нужно - средства, питание, медицина, одежда, помощь для обучения
  • добавьте фото

Как получить помощь от благотворительного фонда (скриншот)

После заполнения всех пунктов анкеты нажмите "отправить" и Фонд будет искать спонсора, который сможет закрыть ваши потребности. Для получения дополнительной информации: info@childrenofthewar.org

Кстати, раньше мы писали о том, кто сможет получить пособие в размере 600 долларов.

А также рассказывали, что должны знать переселенцы, чтобы не потерять выплаты.

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