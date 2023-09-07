Помощь семьям с детьми: как получить продукты, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи

Украинский благотворительный фонд "Пострадавшие дети войны" начал прием заявлений на целевую помощь семьям, пострадавшим в результате войны. Эта гуманитарная помощь предоставляется в виде продуктов питания, средств гигиены, лекарств и другими необходимыми вещами, необходимыми для надлежащей жизни.

Как подать заявку и получить необходимые вещи – читайте в материале Styler.

После заполнения всех пунктов анкеты нажмите "отправить" и Фонд будет искать спонсора, который сможет закрыть ваши потребности. Для получения дополнительной информации: info@childrenofthewar.org

Как получить помощь от благотворительного фонда (скриншот)

Для получения помощи необходимо заполнить анкету по этой ссылке . В анкете нужно указать следующие данные:

Благотворительный фонд "Дети войны" оказывает целевую помощь пострадавшим семьям, имеющим детей. Фонд ищет спонсоров, которые могут помочь в соответствии с запросом. Следует отметить, что фонд оказывает помощь во всех городах Украины.

Кстати, раньше мы писали о том, кто сможет получить пособие в размере 600 долларов.

А также рассказывали, что должны знать переселенцы, чтобы не потерять выплаты.