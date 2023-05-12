Помогает выявить патологии: какое бесплатное обследование проводят младенцам в Украине

Что известно об обследовании

Специалисты говорят, что ранее в Украине обследование проводилось на 4 заболевания, а с прошлого года - на 21 редкое. Для этого в Программе медицинских гарантий предусмотрен отдельный пакет неонатального скрининга.

Неонатальный скрининг помогает выявить риски, а назначение лечения позволяет предотвратить развитие болезни и создает все условия для длительной и полноценной жизни ребенка.

Такая услуга в Украине бесплатно и гарантируется в рамках Программы медицинских гарантий во время родов в родильных стационарах, перинатальных центрах и детских больницах с неонатологическими отделениями.

К тому же информация о том, что скрининг бесплатный только для младенцев с подозрением на патологию - неверная.

Во время беременности преимущественно определяют риск хромосомной патологии и других заболеваний, которые неизлечимы. Расширенный неонатальный скрининг позволяет выявлять у новорожденных редкие наследственные или врожденные заболевания, подлежащие лечению.

Что нужно для проведения скрининга

Специалисты говорят, что для проведения скрининга родители должны предоставить письменное согласие. На 48-72 час жизни младенца врач осуществит забор нескольких капель капиллярной крови из пяточки ребенка и наносит их на специальный тест-бланк.

Далее эти образцы будут переданы в специальные лаборатории - региональные центры неонатального скрининга, где и проходит исследование.

Важно, что с родителями свяжутся только в случае необходимости повторить обследование или подтверждение патологии у младенца.