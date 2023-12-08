Помогает избежать ОРВИ? Нутрициолог рассказала всю правду о витамине С

В какие мифы не стоит верить

Витамин С защищает от ОРВИ

Многие думают, что витамин С нужно принимать в больших количествах, чтобы стимулировать иммунитет и снижать риск заболеть ОРВИ. Однако это миф.

Следует знать, что при поступлении в организм больших доз витамина С снижается его всасывание в кишечнике, а излишки быстро выводятся.

Больше всего витамина в апельсинах

Лучший источник витамина С - лимоны и апельсины - это миф.

На самом деле цитрусовые богаты аскорбиновой кислотой, но они далеки от первого места. Лидеры по содержанию витамина С: шиповник, сладкий перец и черная смородина.

Витамин С снижает риск рака

Мифом также считается, что прием витамина С помогает снизить риск развития онкологических заболеваний.

Нутрициолог говорит, что нет доказательных научных исследований, которые хоть как-то подтверждали взаимосвязь между гиповитаминозом витамина С и риском развития онкологии.

Норма витамина С

Дневная норма витамина С отличается:

для женщин - 75 мг

для мужчин - 90 мг

для детей 5-8 лет - 25 мг

дети 8-13 лет - 45 мг

подростки 14-18 лет - 65-75 мг

Добавляй в норму еще 35 мг витамина, если ты куришь. Ведь курение уменьшает количество витамина С в организме.