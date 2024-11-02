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Помогает похудеть и полезна для сердца: диетологи назвали самую полезную кашу

Чем полезна овсянка для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Овсянка - это не только легкое и сытное блюдо для завтрака. Она также содержит много витаминов и может защитить от некоторых болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Хороший источник клетчатки

Диетолог овсянка - это цельное зерно с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой. Когда вы едите растворимую клетчатку, то пищеварение замедляется, что также может увеличить чувство сытости.

Кишечник будет работать лучше

В овсе содержится растворимая клетчатка определенного типа, называемая бета-глюкатин. Она образует в кишечнике консистенцию, напоминающую гель.

Этим бета-глюкатин поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и помогает облегчить стул. Если сочетать овсянку с разными источниками нерастворимой клетчатки (например, ежевика, неочищенные яблоки, орехи), можно удвоить эффект ее употребления.

что начиная свое утро с овсянки, вы также приносите много пользы сердцу. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эта каша помогает снизить уровень "плохого" холестерина, а еще стабилизирует уровень сахара в крови и снижает высокое кровяное давление.

Именно это играет последнюю роль в минимизации рисков развития сердечных заболеваний.

В 100 г овсяных хлопьев содержат 26% суточного потребления витамина В1, 6% витамина В6, 6% витамина Е, 2% витамина В3.

Продукт содержит около 65% суточного потребления фосфора, 31% магния, 24% железа, 22% цинка, 2% калия, 4% кальция.

Помогает прожить дольше

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