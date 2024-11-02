Помогает похудеть и полезна для сердца: диетологи назвали самую полезную кашу

Овсянка - это не только легкое и сытное блюдо для завтрака. Она также содержит много витаминов и может защитить от некоторых болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Хороший источник клетчатки

Употребление овсяной каши ежедневно может помочь достичь рекомендованной ежедневной нормы потребления клетчатки в 28 г.

Одна подготовленная чашка овса содержит 4 г клетчатки, что составляет 14% суточной нормы питательных веществ. Такие добавки, как семена чиа, льна, орехи и ягоды, еще больше повысят содержание клетчатки.

Долгое чувство сытости

Диетолог Эмили Данкерс рассказала, что овсянка - это цельное зерно с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой. Когда вы едите растворимую клетчатку, то пищеварение замедляется, что также может увеличить чувство сытости.

Основной тип растворимой клетчатки, содержащейся в овсе, называется бета-глюкан. Он положительно влияет на восприятие насыщения.

Также следует добавить к овсяной каше другие сытные ингредиенты, такие как белки, жиры, такие как орехи, которые часто оставляют людей сытыми на часы.

Помогает похудеть

Потребление овсяной каши может поддерживать чувство сытости, что может предотвратить переедание лишних калорий в течение дня.

Диетолог Триста Бест рассказала, что многочисленные клинические исследования показали, что овес играет роль в профилактике ожирения и понижении массы тела.

Кишечник будет работать лучше

В овсе содержится растворимая клетчатка определенного типа, называемая бета-глюкатин. Она образует в кишечнике консистенцию, напоминающую гель.

Этим бета-глюкатин поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и помогает облегчить стул. Если сочетать овсянку с разными источниками нерастворимой клетчатки (например, ежевика, неочищенные яблоки, орехи), можно удвоить эффект ее употребления.

Контроль уровня сахара в крови

Употребление овсяной каши ежедневно может помочь контролировать уровень сахара в крови, поскольку в ней много клетчатки. Это помогает замедлить скорость, с которой углеводы из рациона попадают в кровь, делая уровень сахара в крови более равномерным в течение дня.

Польза для сердца

Врач-диетолог Маккензи Берджесс рассказал, что начиная свое утро с овсянки, вы также приносите много пользы сердцу. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эта каша помогает снизить уровень "плохого" холестерина, а еще стабилизирует уровень сахара в крови и снижает высокое кровяное давление.

Именно это играет последнюю роль в минимизации рисков развития сердечных заболеваний.

Источник питательных веществ

Овсяная каша - это богатая питательными веществами пища, содержащая необходимые витамины и минералы, такие как марганец, фосфор, магний и железо.

В 100 г овсяных хлопьев содержат 26% суточного потребления витамина В1, 6% витамина В6, 6% витамина Е, 2% витамина В3.

Продукт содержит около 65% суточного потребления фосфора, 31% магния, 24% железа, 22% цинка, 2% калия, 4% кальция.

Помогает прожить дольше

Овсяная каша является одной из самых лучших продуктов с точки зрения долголетия. Овес может помочь снизить риск аутоиммунных заболеваний, болезней сердца и даже увеличения веса.