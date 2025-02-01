Дочь Сумской опровергла слухи о сексуальном насилии и сделала откровенное заявление: "Сложный опыт"

Что говорит Борисюк

Выйти на связь вновь Анна решила после того, как увидела, что в прессе неверно поняли ее предыдущие слова и стали заявлять в заголовках о сексуальном насилии, с которым ей якобы пришлось столкнуться во время учебы в университете.

Напомним, сейчас одного из преподавателей этого вуза обвиняют в сексуальных домогательствах, а потому некоторые публичные люди комментируют ситуацию и даже делятся собственным опытом.

В частности, Борисюк говорила о том, что обучение для нее было непростым, ведь морально ей было сложно. Однако некоторые СМИ решили "разъяснить" ситуацию по-своему, и поэтому актриса вмешалась, чтобы расставить все точки над "і".

"В связи с появившимися слухами, хочу объяснить: никакого сексуального домогательства не было. Ситуация касалась психологического давления, и я не считаю правильным искажать факты. Любые заявления должны основываться на правде, а не на эмоциях или слухах", - заявила младшая дочь Сумской.

Заявление Анны Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Борисюк отметила, что опыт учебы был довольно сложным, но важным, и она благодарна своему преподавателю Юрию Высоцкому за "ценную школу жизни", хоть в ней и были неприятные моменты.

"Я не позволю искажать факты и преувеличивать ситуацию во благо чьего-то любопытства", - подчеркнула знаменитость.

Заявление Анны Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Кроме того, коллега Анны, актриса Кристина Свирчевская, также высказалась обо всей этой ситуации. Она подтвердила слова Борисюк и заверила, что ни о каком сексуальном насилии здесь речь не идет.

"Мы разговаривали обо всем откровенно и много, как настоящие друзья, и ни разу я не слышала от нее жалоб на то, что Юрий Филиппович ее сексуально домогался. Насколько я знаю, Высоцкий не прикоснулся к этой девушке и пальцем. Однако не могу не сказать, что, ради объективности, Аннуся говорила, что ей трудно учиться в данной мастерской из-за психологического давления", - отметила Кристина.

Заявление коллеги Анны Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Что Борисюк говорила ранее

Анна на фоне нынешнего секс-скандала в университете отметила, что "живет с болью, которая преследует ее до сих пор". Сделать такое заявление она решила после видео, которое обнародовала в сети одна из бывших студенток вуза и обвинила в сексуальных домогательствах Высоцкого. Поэтому СМИ неверно поняли ее слова и заявили о подобном.

Кроме того, в прошлых заявлениях дочь Сумской отмечала, что Карпенко-Карого со всеми его порядками следует ликвидировать.

"Мораль этого университета не подлежит изучению. Изучены должны быть способы быстрой ликвидации подобных "учебных эпидемий", чтобы обеспечить безопасность студентов, которые проносят полученные травмы сквозь жизнь без понимания своего "я". Я себя там потеряла, почувствовала тот мрак, к которому даже прикипела, перешла в фазу вечного сна, от которого невозможно было проснуться. Да, это жесткая школа жизни, в каком-то смысле я обнулилась там", - писала актриса.

Анна Борисюк (фото: instagram.com/gandzyazen)

Что известно о нынешнем секс-скандале в Карпенко-Карого

Недавно одна из девушек обвинила режиссера, директора и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса, а также преподавателя в Карпенко-Карого, в сексуальных домогательствах. Сейчас продолжается расследование этого дела, но звезды, в частности представители театра, не молчат и высказывают свои мысли по этому поводу.