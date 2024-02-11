Дочь Скрябина назвала свою версию смерти отца: "С бабушкой об этом не говорили"

26-летняя Барбара Кузьменко - единственная дочь известного певца Кузьмы Скрябина, трагически погибшего 2 февраля 2015 года. Девушка редко дает интервью и немного рассказывает о своей жизни, но сейчас она сказала, считает ли смерть отца случайностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Барбары, которое она дала изданию OBOZ.UA.
Известно, что мать Скрябина не раз говорила, что не считает смерть сына случайностью. Женщина не верила в то, что жизнь музыканта оборвалась из-за ДТП. Но дочь артиста, как оказалось, имеет свое мнение.
"Я считаю, что случилось с моим папой - это роковая случайность. Мы с бабушкой об этом не говорили, я ей никогда не озвучивала свою версию. Просто каждый из нас имеет свое мнение о том, что произошло 2 февраля 2015 года" , - заявила Барбара.
В настоящее время дочь Скрябина работает косметологом (фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko)
Кроме того, Барбара рассказала, что каждый год она переживает непростой день. В годовщину смерти отца она вспоминает трагедию.
"Каждый год второе февраля - это очень непростой день для нас всех. Мысленно начинаешь возвращаться к тому страшному дню, когда произошла трагедия. Я стараюсь утром пойти в церковь, чтобы побыть там наедине со своими мыслями, с собой", - рассказала дочь Скрябина. .
"По возможности собираемся семьей. В пандемию ходили в церковь, расположенную рядом с домом бабушки и дедушки. Там проводилась заупокойная служба. А оттуда шли на кладбище", - добавила она.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки.
Кроме того, недавно стало известно, что Потап рассекретил свое местонахождение и заговорил о "пути к Победе".