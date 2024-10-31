Дочь Поляковой откровенно рассказала про первый секс: "Мне было не страшно"

На вопрос интервьюера, нужно ли к первому сексу готовиться, Маша ответила, что, скорее, морально.

"Если тебе не страшно, то почему бы и нет. И мне было не страшно. Я так хотела этого", - поделилась девушка.

Затем она отметила, что все же первый опыт был не очень удачным.

"Все было очень быстро... С его стороны", - отметила Полякова.

Затем Демин спросил, говорила ли она об этом с родителями, в частности, со звездной мамой.

"Я не говорила до, я сказала после. У нас с мамой был какой-то очень быстрый разговор. Я тогда ехала на концерт Rammstein. И мама спросила: "У тебя, кстати, уже было?". И я такая: "Да". Ну и ладно", - рассказала певица.

Также она отметила, что этот разговор случился примерно через полгода после первого интимного опыта.

Демин в свою очередь спросил, готова ли Маша Полякова к детям. На что певица откровенно сказала, что она сама еще ребенок и не готова становиться мамой.

"Эмоционально я еще не доросла", - честно призналась она.

Кто такая Маша Полякова

Маша - старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, которую она родила в браке с Вадимом Буряковским. Ей 19 лет.

Девушка строит карьеру певицы под псевдонимом Mary Poppers. Она совмещает обучение в музыкальном колледже Беркли в Британии и музыкальное образование в Национальной музыкальной академии имени Чайковского (учится на композитора).

Девушка имеет парня, который работает в IT-сфере, и он уже успел купить квартиру. Молодые люди собираются там жить вдвоем. Вместе пара уже около 8 месяцев.

Маша знакома с его родителями, они врачи. В то же время звездная мама Оля Полякова полностью принимает ее выбор.

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)