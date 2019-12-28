Під Донецьком дівчинка померла після візиту до стоматолога: деталі трагедії

В Донецькій області померла шестирічна дівчинка після візиту до стоматолога. Вона померла в реанімації міста Слов'янська від серцевої недостатності. У дитини була анафілактична шокова реакція. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Дівчинка померла 27 грудня пізно ввечері, незважаючи на зусилля лікарів врятувати дитину.

"За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України", — повідомили в прокуратурі.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) Кримінального кодексу України.



На даний момент у Донецькій області правоохоронці з'ясовують обставини смерті 6-річної дитини після лікування у стоматолога.



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