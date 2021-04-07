Під Донецьком школярки побили дівчинку і загнали без одягу у водойму

В Донецькій області група школярок-підлітків побили свою однокласницю. Але цього їм здалося мало, тож дівчинку змусили купатися голяка в водоймі.
Про це розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.
Повідомляється, що інцидент стався в місті Торецьк (Бахмутський район) 4 квітня.
При цьому школярки знімали свої дії на камеру мобільного телефону, викладаючи це в соцмережі. Правда пізніше це було видалено.
"14-річна школярка разом з подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а після - завдали їй тілесні ушкодження і змусили купатися оголеною у водоймі. У результаті зазначених дій дівчина отримала рани обличчя та голови", - йдеться в повідомленні.
Зараз подію розслідує Бахмутська окружна прокуратура. Щодо правопорушниць розпочато кримінальне провадження за частиною 2, ст. 126 КК України.
Правоохоронці продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини події.
Раніше ми писали, що під Запоріжжям десятикласник побив однолітка і зняв це на камеру мобільного телефону.
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