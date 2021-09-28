Під Донецьком у п'яного чоловіка відібрали 2-місячне немовля: дитина перебувала без нагляду

Так, інцидент стався вчора, 27 вересня.

Зокрема, до поліції звернулася місцева жителька і повідомила, що її донька поїхала в інше місто на операцію, залишивши двомісячну онуку на свого співмешканця. Жінка не змогла потрапити у квартиру родичів і переживала за дитину.

Невдовзі на місце викликали працівників ДСНС, які відкрили двері.

У квартирі знайшли нетверезого чоловіка, який спав, а немовля перебувало в іншій кімнаті без нагляду.

У Миргороді вилучили немовля (dn.npu.gov.ua)

Правоохоронці були змушені вилучити дитину і відвезти її до лікарні на обстеження. Після огляду лікарів дівчинку забрала бабуся, яка буде за нею доглядати до повернення матері.

"Тепер ця сім'я буде постійно під наглядом інспекторів ювенальної превенції поліції Мирнограда. Правова оцінка даному випадку буде надана правоохоронцями після повернення матері дитини додому з медичної установи", - повідомили в поліції.