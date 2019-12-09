У Донецьку окупантам піднесли патріотичний привіт від ВСУ (фото)

В окупованому Донецьку людям нагадали про День ЗСУ
У Донецьку невідомі повісили на житловий будинок плакат із привітанням з Днем ЗСУ. Також на ньому написано, що місто чекає звільнення від російської окупації. Про цей факт на своїй сторінці в Facebook написала журналіст Олена Риковцева, яка підтримує Україну. За її словами, фото їй надіслала подруга з Донецька, яка там живе.
"У мене на Фейсбуці є друг з Донецька, яка взагалі дуже багато сил кладе на те, щоб пояснювати людям, що живуть на мирних територіях України, що в так званій "ДНР" зовсім не суцільно "ватники" і "сепари", що це не було їх вибором, та "влада", яка там править сьогодні, що вони чекають свободи від бандитів, вони чекають нормального життя з іншою Україною Вона постить ось такі фотографії", - написала Риковцева.
Також росіянка висловила надію, що на зустрічі в нормандському форматі, яка проходить 9 грудня в Парижі, президент Зеленський зможе домовитися з Путіним про припинення війни.
"Ну і дай бог Зеленському хоч щось зробити сьогодні в Парижі для мого друга. Для світу в Донбасі, для однієї великої неподільної України", - підсумувала Риковцева.
У коментарях люди висловили свої думки з приводу фото.