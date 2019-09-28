На Донбасі від ворожої кулі загинув український військовий: фото героя

На Донбасі в результаті обстрілу ворожих 27 вересня загинув український військовий, боєць Нацгвардії Олександр Марків. Про це повідомляє прес-служба Бригади оперативного реагування Нацгвардії України.

Зазначається, що Олександр хоробро воював і віддав своє життя за мирне небо над українським народом.

"З невимовним болем повідомляємо про загибель нашого побратима. 27 вересня, в зоні проведення ОСС в бою з російсько-терористичними збройними формуваннями героїчно загинув старший лейтенант Національної гвардії України Олександр Марків. Він хоробро воював і поклав своє життя, захищаючи український народ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що лейтненант активно брав участь у Революції Гідності в 2014 році, а потім прийняв рішення їхати воювати за Україну на Донбас.

Фото: Олександр Марків (прес-служба Нацгвардії)

Побратими військового та прес-служба Нацинональній гвардії висловлюють свої співчуття родині героя і сумують про його кончину.

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