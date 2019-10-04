На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

На Донеччині загинув старший солдат
Вчора, 3 жовтня, ворожа куля забрала життя старшого солдата Юрія Тишика, який перебував на передовій у зоні проведення ООС. Про це повідомляє прес-служба 14 окремої механізованої бригади на своїй сторінці в Facebook.
Юрію було всього 28 років. Він віддав своє життя за те, що у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.
Юрій Тишик (фото: facebook.com/14ombr)
"Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Знаходимося в скорботі разом з вами", - йдеться в повідомленні бригади.
Користувачі мережі також прокоментували важку втрату.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що на Донбасі після обстрілу бойовиків 27 вересня загинув український військовий, боєць Нацгвардії Олександр Марків. Зазначається, що Олександр хоробро воював і віддав своє життя за мирне небо над Україною.
Раніше повідомлялося про те, що під Тернополем трагічно помер молодий ветеран АТО Микола Мучинский, який сам вирішив захищати Україну під час війни на Донбасі.