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На Донеччині вбили молодого захисника України: загинув під прицільним вогнем

Автор: Styler

Сьогодні, 12 квітня, на Донбасі вбили 24-річного Ярослава Карлийчука. Хлопець був родом з села Черепківці, яке знаходиться у Чернівецькій області.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Захисник України служив у підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка дислокувалася в Коломиї. Героя будуть ховати в його рідному селі. Дата прощання буде названа пізніше.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Ярослав Карлійчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлійчук)

Користувачі мережі також прокоментували його смерть.

  • Співчуття рідним. Царство небесне і вічний спокій. Герої не вмирають;
  • Спочивай з миром герой. Земний уклін! Серце розривається від болю на шматки. Співчуття рідним;
  • Вічна пам'ять героям. Співчуття рідним;
  • Царство небесне;
  • Вічна пам'ять загиблим воїнам України!!! Співчуття рідним, близьким і родині!!!

Нагадаємо, біля Золотого бойовики смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика. Йому теж було 24 роки.

Раніше на Донбасі медик витягла пораненого бійця з-під кулеметного обстрілу.

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