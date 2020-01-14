На Донбасі трагічно загинув молодий боєць ЗСУ (фото)

Військовий ЗСУ Віталій Караван загинув в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про смерть мешканця села Корчик Шепетівського району Хмельницької області повідомляє учасник бойових дій в зоні АТО Андрій Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.

Віталій Караван народився в 1993 році. Вдома у нього залишилися мама і бабуся. Офіційна причина загибелі поки що не повідомляється, але відомо, що тіло загиблого знайшли у бліндажі.

Віталій Караван (фото: shepetivka.com.ua)

Є підозри, що молодий хлопець загинув після обстрілу з боку Росії великокаліберною зброєю, яка в даний час заборонено для використання в зоні АТО.

Віталій Караван (фото: shepetivka.com.ua)

Нагадаємо, що нещодавно в Луганській області загинуло двоє українських військових. Один із загиблих - це 43-річний Сергій Рацун, який служив у 93-ї окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Він був урожнцем села Москвитяновка Хмельницької області.

Другий загиблий - 48-річний розвідник Сергій Дічек з Волоческа Хмельницької області. Він служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. При цьому він був на фронті більше 5 років. У Дичека залишилися дружина з двома синами і літня мама, які проживають у селі Богданівка Волочиського району.

Раніше повідомлялося про те, що на трасі Львів-Тернопіль у жахливому ДТП загинув ветеран АТО.