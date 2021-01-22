На Донбасі куля снайпера вбила морпеха Олександра Отреп'єва: запам'ятайте його таким (фото)

На Донбасі вбили морепеха Олександра Отреп'єва (колаж РБК-Україна)

На Донбасі за 2021 рік відбулося друге вбивство нашого військового. Куля снайпера потрапила у бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Отреп'єва.

Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України від снайперського поранення, несумісного з життям, загинув наш побратим старший морпіх Отреп'єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він назавжди залишиться в нашій пам'яті", — йдеться в заяві.

Побратими висловили співчуття родині загиблого бійця і залишають номер карти для тих, хто хоче допомогти матеріально сім'ї, яка залишилася без годувальника.

Карта 4731 2191 2200 9586 (брат Сергій).

На Донбасі загинув морпіх Олександр Отреп'єв (фото: facebook.com/36obrmp)

Зазначимо, що Олександру було всього 28 років. Журналістка Анастасія Нагорна опублікувала зворушливий пост у себе на Facebook, після прочитання якого важко стримати сльози.

"Якщо уявити, як це щоразу відбувається, то можна здуріти. Вранці до мами стукають у двері і кажуть, що її Сашка більше немає. Мама вже знає, то і ви можете і маєте знати. Морський піхотинець Олександр Отрєп'єв. 28 років. Загинув напередодні на Приазов'ї. Другий загиблий від дій окупанта у 2021. В нього є різні фото, але мені подобається оця. Мабуть, треба запам'ятовувати людей ось такими", - написала Анастасія.

Від кулі снайпера загинув Олександр Отреп'єв (фото: facebook.com/natasya.nagorna)

Як ми раніше писали, біля Гнутово вбили українського військового, Україна звернулася до ОБСЄ.