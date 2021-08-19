На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'я

Повідомляється, що 41-річний військовослужбовець Василь Островський загинув у зоні ООС від кулі ворожого снайпера.

"Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув житель Львова, військовослужбовець окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження. У загиблого залишився син. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати! Схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічна пам'ять захиснику України!"- сказано в повідомленні.

Як розповіла волонтер Галина Дерев'янко, Василь Островський був неймовірною людиною, з серцем повним любові, він обожнював людей, своїх рідних і особливо - свого сина.

"Спи спокійно, ти дійсно, справжній і надійний друг, з яким не було страшно навіть в бою. Попри на всі труднощі, які випали на твою долю, ти ніколи не скаржився на життя і не здавався, а як справжній боєць йшов до кінця. Ти справжній Герой, який не шкодував себе і любив Україну", - написала вона на своїй сторінці в соцмережах.

Василь Островський загинув у зоні ООС 19 серпня