RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'я

Автор: Анна Шиканова

У зоні ООС на Донбасі в четвер, 19 серпня, загинув 41-річний захисник України. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка дислокується в Яворові Львівської області.

Ім'я загиблого героя назвала голова Львівської районної адміністрації Христина Замула на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що 41-річний військовослужбовець Василь Островський загинув у зоні ООС від кулі ворожого снайпера.

"Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув житель Львова, військовослужбовець окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження. У загиблого залишився син. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати! Схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічна пам'ять захиснику України!"- сказано в повідомленні.

Як розповіла волонтер Галина Дерев'янко, Василь Островський був неймовірною людиною, з серцем повним любові, він обожнював людей, своїх рідних і особливо - свого сина.

"Спи спокійно, ти дійсно, справжній і надійний друг, з яким не було страшно навіть в бою. Попри на всі труднощі, які випали на твою долю, ти ніколи не скаржився на життя і не здавався, а як справжній боєць йшов до кінця. Ти справжній Герой, який не шкодував себе і любив Україну", - написала вона на своїй сторінці в соцмережах.

Василь Островський загинув у зоні ООС 19 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донбасі посилилися обстріли.

А також ми розповідали про те, що названо ім'я бійця, який загинув на Донбасі 16 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС