На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Херсона: без батька залишився син

5 вересня на території окупованого Донбасу недалеко від Горлівки загинув військовий Михайло Ткачишин, який віддав своє життя за Україну. Боєць народився в Херсоні 20 вересня 1988 року. Йому був всього 31 рік. Сержант Ткачишин був гранатометчиком у 53-ій бригаді ВСУ.

Життя українського військового забрала ворожа куля снайпера.

31-річний військовий виконував бойове завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Ворожий обстріл почався увечері 5 вересня близько 20.30.

В Херсонській облдержадміністрації уточнили, що у Михайла залишився п'ятирічний син і батьки. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, депутати міської ради та члени виконавчого комітету висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Фото: 53-а бригада ВСУ (facebook.com/53brigade)

Як ми раніше писали, спецоперація по вивезенню з окупованих територій боевика-"ДНРовца" Володимира Цемаха - свідка по справі катастрофи малазійського "Боїнга" MH17 - не обійшлася без загиблих з боку українських військових. Захід було здійснено спецслужбами за участю бійців ВСУ.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі за минулу добу 5 вересня бойовики 21 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.