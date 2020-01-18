На Донбасі тривають ворожі обстріли: що відомо

17 січня озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу один український захисник отримав поранення. Про це в соцільной мережі Facebook повідомляють на сторінці Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - наголошується в статті.

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Уточнюється, що п'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка, поруч з Широкино, Павлополем, поблизу Василівки.

Також відбувалися обстріли в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ": поряд з населеним пунктом Орєхово та Луганськ.

З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски. За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Вороги не вперше намагаються обдурити українських військових, використовуючи заборонену зброю. Так 5 січня ворогом був здійснений обстріл позицій поблизу населеного пункту Водяне мінометами калібру 82 мм.

Нагадаємо, що бійці ВСУ знищили бойовика "ДНР" на прізвисько Бера. Вважається, що Свинарьов помер від важких поранень 19 листопада 2019 року в Приазов'ї. Відомо, що бойовик народився 4 лютого 1982 в Макіївці Донецької області.