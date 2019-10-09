На Донбасі загинув український військовий: фото героя

Вчора, 8 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовий Андрій Батін, який служив в Маріупольській бригаді. Про це повідомляє сайт міста Чорноморська, посилаючись на заяву начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Миколу Малого.

Загиблому було 39 років, і він жив у Чорноморську, який знаходиться в Одеській області.

Андрій Батін з сім'єю (фото: 04868.com.ua)

За словами Малого, в дані момент з'ясовуються всі обставини загибелі захисника України. При цьому він зазначив, що всі готові надати допомогу родині загиблого бійця.

Андрій Батін з сім'єю (фото: 04868.com.ua)

Нагадаємо, що спливли нові подробиці дивної загибелі волонтера та його сім'ї в Курахово Донецької області. За словами правоохоронних органів, могло статися самогубство. Поліція вважає, що між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів, після якої чоловік підірвав гранату, яка вбила його разом з дружиною.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі від ворожого обстрілу загинув 28-річний український воїн Юрій Тишик, який віддав своє життя за те, що у що вірив - за Україну, за свободу і честь народу.

Ми також писали про те, що на Донбасі загинув український військовий, у якого залишився маленький син. Українського бійця вбила куля ворожого снайпера.