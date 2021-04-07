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На Донбасі загинула дитина: в ОБСЄ назвали причину страшної трагедії

Автор: Анна Шиканова

У селищі Олександрівське на непідконтрольній Україні території Донбасу загинув 5-річний хлопчик. РФ звинуватила Україну в обстрілі та почала поширювати фейки, однак українська сторона спростувала причетність до загибелі дитини. Моніторингова місія ОБСЄ надала нові подробиці загибелі хлопчика.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 6 квітня.

Представники ОБСЄ поговорили телефоном з бабусею хлопчика і з'ясували, що на момент загибелі дитини вона перебувала в будинку. Жінка почула звук вибуху і вискочила на вулицю. Там вона побачила білий і сірий дим.

"6 квітня бабуся хлопчика розповіла телефоном команді СММ, що вдень 2 квітня її онук був біля їх дому на вул. Дорожній в Олександрівському, коли вона почула звук вибуху. Бабуся додала, що вона побачила на вулиці чорний і білий дим. За її словами, вийшовши на вулицю, вона побачила онука, який лежав на землі, і численні осколкові сліди та пошкодження на стіні будинку й огорожі поблизу. Місія продовжить уточнювати обставини цього випадку", - сказано у звіті.

Також ОБСЄ поговорила з працівниками моргу в Донецьку, куди привезли тіло дитини. Фахівці повідомили, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Раніше свідки розповіли, що стався нещасний випадок і вибухнула міна, яку дитина знайшла у гаражі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі імена військових, які загинули на Донбасі.

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Новини України ОБСЄсмерть ребенка
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