На Донбасі загинула дитина: в ОБСЄ назвали причину страшної трагедії

Представники ОБСЄ поговорили телефоном з бабусею хлопчика і з'ясували, що на момент загибелі дитини вона перебувала в будинку. Жінка почула звук вибуху і вискочила на вулицю. Там вона побачила білий і сірий дим.

"6 квітня бабуся хлопчика розповіла телефоном команді СММ, що вдень 2 квітня її онук був біля їх дому на вул. Дорожній в Олександрівському, коли вона почула звук вибуху. Бабуся додала, що вона побачила на вулиці чорний і білий дим. За її словами, вийшовши на вулицю, вона побачила онука, який лежав на землі, і численні осколкові сліди та пошкодження на стіні будинку й огорожі поблизу. Місія продовжить уточнювати обставини цього випадку", - сказано у звіті.

Також ОБСЄ поговорила з працівниками моргу в Донецьку, куди привезли тіло дитини. Фахівці повідомили, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Раніше свідки розповіли, що стався нещасний випадок і вибухнула міна, яку дитина знайшла у гаражі.