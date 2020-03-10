На Донеччині загинув молодий офіцер ЗСУ: фото та ім'я героя

Військовий ЗСУ Євген Чорних загинув 8 березня в районі селища Опитне під Донецьком, після ракетного обстрілу бойовиками вантажного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Бійцеві 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка було всього 29 років. Євген Черних народився в 1991 році в селищі Райське Херсонської області.

Євген Черних (фото з соцмереж)

За даними прес-центрі штабу Об'єднаних сил, терористи обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажівку українських військових, яка рухалась до позицій наших військ в районі селища Опитне.

Після обстрілу один боєць загинув, а двоє інших отримали поранення. Стан поранених важкий, але стабільний. Про це розповіла прес офіцер 57 ОМБр ЗСУ Лідія Василенко. За її словами, загрози життю бійців немає.

Нагадаємо, що на початку березня в Луганській області бойовики жорстко обстріляли українських військових. Після обстрілу повністю знищена вантажівка української армії, один боєць загинув, двоє отримали важкі поранення.

Ми також писали про те, що в перший день весни на Донбасі загинув український військовий Ігор Гавриляк, який народився в 1986 році і проживав у Львівській області.

В кінці лютого в Луганській області загинув 46-річний військовослужбовець Володимир Федченко, у якого вдома залишилася дружина і четверо дітей. Життя героя обірвала куля ворожого снайпера.

Раніше українські військові знищили бойовика "ДНР" Євгенія Малаєва з позивним "Танк". Терорист був внесений у базу "Миротворця" і відомо, що народився в 1980 році. Бойовик проживав у російському місті Волгоград, де живе його сім'я.

Після приїзду в Україну він приєднався до бойовиків. Знайомі Малаєва розповіли, що до війни він захоплювався музикою і хотів випустити свої пісні.