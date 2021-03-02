На Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ: хлопцеві було всього 19 років

У неділю, 28 лютого, у зоні бойових дій в Донецькій області загинув 19-річний Андрій Мірча. Він був бійцем 72 ОМБР імені Чорних Запорожців. Хлопець родом із села Степанівки Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.
Про цю трагічну новину розповів заступник військового комісаріату Полтавської області Едуард Бородай, повідомляє місцеве видання "Коло".
Батькам повідомили про смерть сина 1 березня. При цьому 18 березня йому виповнилося б 20 років. Андрій був старшим у багатодітній родині, яка складалася з 5 дітей.
"Сумно... Боляче... Втрачаємо найкращих синів України... Загинув Андрійко Мірча, житель села Степанівки. Вічна пам'ять тобі Андрійко. Співчуття батькам, чотирьом учням нашої школи, меншим братам Андрійка... На фотографії слова матері", - написав у мережі директор Криворудськой школи, де вчаться брати загиблого бійця, Павло Бабарика.
Андрій Мірча (фото: facebook.com/Павел Бабарика)
Користувачі мережі також прокоментували загибель хлопця.
Нагадаємо, на Донбасі 11 лютого від ворожої кулі загинув військовий Владислав Лященко. Хлопцеві було всього 24 роки.
Раніше на Донбасі загинув український військовий Олександр Глушко. Його застрелив ворожий снайпер. Він загинув виконуючи бойове завдання в районі селища Зайцево недалеко від Горлівки.