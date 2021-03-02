На Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ: хлопцеві було всього 19 років

Батькам повідомили про смерть сина 1 березня. При цьому 18 березня йому виповнилося б 20 років. Андрій був старшим у багатодітній родині, яка складалася з 5 дітей.

"Сумно... Боляче... Втрачаємо найкращих синів України... Загинув Андрійко Мірча, житель села Степанівки. Вічна пам'ять тобі Андрійко. Співчуття батькам, чотирьом учням нашої школи, меншим братам Андрійка... На фотографії слова матері", - написав у мережі директор Криворудськой школи, де вчаться брати загиблого бійця, Павло Бабарика.

Андрій Мірча (фото: facebook.com/Павел Бабарика)

Користувачі мережі також прокоментували загибель хлопця.