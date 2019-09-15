ru
ua

На Донеччині загинув ще один боєць ВСУ: усі подробиці

Новини » Життя   

Війна на Донбасі продовжує забирати життя захисників України

Сьогодні, 15 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Михайло Цимбалістий. Про це повідомляє Хоростківська міська рада на своїй сторінці в Facebook.

У зв'язку із загибеллю українського військового 15-16 вересня оголошені днями жалоби. Михайло уродженець села Увисла.

Міськрада попросила всі державні установи, підприємців та жителів громади приспустити державні прапори з чорною стрічкою, тим самим віддавши шану загиблому захиснику України.

Військовий ВСУ загинув на Донбасі (фото: pixabay.com)

Крім того, жителів сіл Клювинці, Верхівці, Перемилів, Карашинці, і всіх, хто має можливість, просять вийти на центральну дорогу і вшанувати пам'ять військового ВСУ.

Користувачі мережі також висловили свою скорботу.

  • Спасибі тобі, герой! Ти віддав життя за те, щоб ми спали спокийно. Низький уклін твоїм батькам за сина. Співчуваємо всій твоїй сім'ї. Світла і вічна пам'ять про тебе в наших серцях;
  • Вічна пам'ять герою і щирі співчуття рідним;
  • Сумуємо і співчуваємо рідним. Вічна пам'ять і земля пухом тобі наш герой;
  • Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай господь дає сили нести цей тягар, а їх синові царство небесне. Герої не вмирають;
  • Вічна пам'ять герою. Співчуття рідним.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в лікарні помер важко поранений на фронті морпех Максим Кондратюк, у якого вдома залишилася дружина та трирічна донька.

Раніше повідомлялося про те, що під Авдіївкою загинув 21-річний боєць ВСУ Юрій Бурдейний.

У Донецьк - тільки на танках: Сенцов зробив рішучу заяву Померли зі зброєю в руках: на Донбасі загинули два захисника України (фото)
Читати всі новини