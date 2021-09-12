На Донбасі загинув боєць ЗСУ: був родом з Кіровоградщини

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил загинув ще один військовий ЗСУ. Життя старшого сержанта Олексія Куленка обірвалося 11 вересня.

Про це повідомляє голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна у своєму Telegram-каналі.

Захисник України отримав важке осколкове поранення під час виконання бойового завдання. На жаль, рана була несумісна з життям. Куленко був родом з Новоархангельщини з села Покотилове. У нього залишилися батько і троє дітей. "Його сім'я зараз переживає страшні часи. І вся область сумує разом з ними. Нехай земля для Олексія буде пухом. Дякую за героїзм. Вічна пам'ять!" - написала Чорна.