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На Донбасі загинув боєць ЗСУ: був родом з Кіровоградщини

Автор: Styler

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил загинув ще один військовий ЗСУ. Життя старшого сержанта Олексія Куленка обірвалося 11 вересня.

Про це повідомляє голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна у своєму Telegram-каналі.

Захисник України отримав важке осколкове поранення під час виконання бойового завдання. На жаль, рана була несумісна з життям.

Куленко був родом з Новоархангельщини з села Покотилове. У нього залишилися батько і троє дітей.

"Його сім'я зараз переживає страшні часи. І вся область сумує разом з ними. Нехай земля для Олексія буде пухом. Дякую за героїзм. Вічна пам'ять!" - написала Чорна.

Нагадаємо, на Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України лейтенант Юрій Михайлов. Йому був всього 21 рік, і він мріяв стати офіцером і змінити країну.

Він любив рибалити. Крім того, займався спортом, грав у футбол і часто подорожував. Йому було складно сидіти на одному місці, тому навіть на фронті він ходив по позиціях.

Ми також писали про те, що на Донбасі від кулі снайпера загинув 41-річний захисник України Василь Островський. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка дислокується в Яворові Львівської області.

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