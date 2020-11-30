На Донбасі мати побила лікаря "швидкої" через дитину

На Донбасі стався кричущий випадок. Швидка допомога прибула на виклик, але молода фельдшерка отримала побої від агресивної матері. Все через те, що медики не хотіли робити дитині жінки тест на коронавірус. Як повідомляє прес-служба Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Facebook, це сталося в Слов'янську 29 листопада.

"Агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, нанесла тілесні ушкодження фельдшеру, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим залишається також той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали", - сказано в повідомленні.

На щастя, госпіталізація лікаря не знадобилася. На місце конфлікту викликали оперативно наряд поліції і склали протокол. Однак невідомо, яке покарання понесе нападниця.

У прес-службі нагадали, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19 ніяким методом.

До речі, один з українських лікарів Антон Асонов заявив, що при симптомах ГРВІ тепер потрібно робити ПЛР-тест.

Раніше ми розповідали, як зробити безкоштовний тест на коронавірус і який алгоритм дій.

Нагадаємо також, що нещодавно медики пояснили українцям, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли.