На Донбасі горе-батько тримав 6-річного сина на ланцюгу: шокуючі фото

Горе-батьки знущалися над власною дитиною і тримали її на ланцюгу. Кричущий інцидент стався в селі Айдар-Миколаївка в Луганській області. Як повідомили в прес-службі поліції, батько 6-річного хлопчика пояснив свої дії "методом виховання" сина.

Про насильство в сім'ї правоохоронці дізналися при профілактичному рейді 27 червня, в ході якого працівники ювенальної превенції Новоайдарського відділу поліції спільно з представниками служби у справах дітей в цьому селі перевіряли осіб, схильних до домашнього насильства. Так, в одному з будинків перед ними постала жахлива картина - в коридорі був прикутий металевим ланцюгом до вхідних дверей хлопчик.

Виявляється, в сім'ї з трьох осіб таке "виховання" практикувалося вже кілька разів. Батько хлопчика розповів, що син не реагує на його зауваження і псує майно.

Батько тримав 6-річного сина на ланцюгу у Луганській області (Фото: facebook.com/policeLG)

Тепер дитиною зайнялися медики. За подібні дії у горе-батька можуть забрати хлопчика - це питання зараз вирішують представники служби у справах дітей.

На місці події зараз працюють слідчі і працівники Ювенальної превенції Луганської області.

Хлопчика можуть забрати у горе-батька (Фото: facebook.com/policeLG)

Раніше ми писали про те, що українців просять допомогти школяру з Ізмаїла під Одесою, якому потрібно провести операцію по ампутації ноги. Ще в дитинстві п'яний отець травмував Пашу, відтоді він переніс 7 операцій, але через брак грошей потрібну медичну допомогу не отримав. Тепер йому потрібна тільки така радикальна міра.

Також повідомлялося, що нещодавно під Житомиром сталася жахлива НП - горе-батьки вбили п'ятирічну дочку і спалили тіло, щоб приховати злочин. Жителі села розповіли, що вісім років тому тут також вбили людину, намагалися розчленувати тіло і спалити в печі.