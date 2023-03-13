"Донатила на ЗСУ? Нє, я шо дура?" Инстаблогерша из-под Ровно вляпалась в большой скандал

Кто эта девушка?

Как пишет местное издание RadioTrek, наша красавица з села Довговоля, что на Ровенщине. Судя по нику и она занимается "ногтиками" (nail - в переводе с англ. - ноготь).

В одной из своих трансляций Anail размышляла на тему, что ее упрекают за заработки во время войны. Девушка говорит, что она вины за это не чувствует:

"Люди гибнут на войне, а я деньги зарабатываю. И типа я грешу, шарите?"

Затем в чате ей задали вопрос: "Донатила на ВСУ?".

"Нет конечно, господи, я что дура или что?" - засмеялась Anail.

Девушка исчезла из соцсетей, но СБУ все зафиксировало

После волны хейта Anail объяснила, что будто не поняла значение слова "донат" и считала, что оно имеет другое значение.

"Всем привет, в связи с последней ситуацией хочу объясниться и извиниться. Я думала, значение слова "донат" имеет другой смысл. Знаю, звучит не очень, но это правда и очень извиняюсь за свои слова, ведь выразилась не очень правильно" , – написала девчонка.

Затем она закрыла страницу.

Между тем, в Ровенском управлении СБУ рассказали, что блогершу "взяли на карандаш" и в ближайшее время ее ждет проверка.