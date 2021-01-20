Дональд Трамп залишив Білий дім і відправився на військову базу: з'явилося відео

Дональд Трамп разом з родиною залишив резиденцію президента в Білому домі. Він вважається президентом до 12:00 за місцевим часом, після чого на посаду глави держави вступить Джо Байден.

Трамп залишив Білий дім на вертольоті. Спочатку він попрямує на військову базу "Ендрюс", яка знаходиться в штаті Меріленд. Там відбудеться церемонія його прощання. Після цього він планує відвідати свою приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Дональд Трамп c дружиною покинув Білий дім (фото: Telegram-канал "Україна Online")

Зазначимо, що Дональд Трамп - 45-й президент США. Він зайняв пост глави держави 20 січня 2017 року. Восени 2020 року він програв президентські вибори демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп c дружиною покинув Білий дім (фото: Telegram-канал "Україна Online")

За час його правління Трампу намагалися оголосити імпічмент два рази. Перший раз у 2019 році через тиск на президента України Володимира Зеленського щодо поновлення розслідування проти сина Джо Байдена Хантера.

Дональд Трамп c дружиною покинув Білий дім (відео: YouTube)

Друга спроба імпічменту була організована 13 січня у зв'язку зі штурмом Капітолію. Тоді прихильники Трампа влаштували масштабні заворушення і увірвалися в будівлю Конгресу. У результаті зіткнень загинули 5 осіб, включаючи 1 поліцейського.

Нагадаємо, під час штурму Капітолію смертельне поранення в шию отримала Ешлі Бэббит, яка була ветераном ВПС США. Близько 14 років вона служила в американській армії на посаді експерта з безпеки.

Ми також писали про те, що бездомні зірвали репетицію інавгурації новообраного президента Джо Байдена в Капітолії.