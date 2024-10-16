"Договорились молчать". Актер фильмов для взрослых признался, что у него был секс с Тринчер

По словам блогера, он начал тесно общаться с Тринчер после того, как ушел от жены, инфлюэнсерши Кристины Бычковой.

"Я начал нормально общаться с Аней после того, как уехал из дома. Прошел период, у нас с Аней было, что мы поссорились. У нас ссора, мы остановили наше общение на таких договоренностях. Она согласилась", - рассказал Леон.

Анна Тринчер и Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У массажиста, который в то время находился в статусе женатого мужчины, и певицы состоялся секс. Однако Анна, уверяет Леон, умоляла его держать это в секрете.

В конце концов она встретилась с бывшей избранницей Сергея и все ей рассказала.

"Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", - поделился блогер.

Когда начали появляться слухи о романе Тринчер и Леона

Сплетни в сети начали распространяться после того, как Луканюк снялся в горячем клипе артистки "Бар за баром".

Позже Леон объявил о разводе с Кристиной Бычковой. Хейтеры начали забрасывать Тринчер, что все из-за нее.

Сам блогер заверил, певица к его разрыву с женой никак не причастна и между ними только дружеские отношения.

Кристина Бычкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

У жены Леона было другое мнение

Так, инфлюэнсерша в одном из своих интервью заявила, что ее избранник после клипа очень сблизился с Анной.

Более того, по ее словам, звезда "бредила Леоном" и постоянно флиртовала с ним. Однако после их развода певица обратилась к Кристине, пообещав, что из чувства женской солидарности не будет поддерживать с ним связь.