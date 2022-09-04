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У Домінікані росіянка накинулася з образами на українку: з'явилося відео

Фото: Домініканська республіка (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Домініканській Республіці громадянка Росії обсипала образами та прокльонами українку. Жінку намагалися відвести її супутники, але вона продовжувала обсипати лайками українку, яка знімала її на відео.

Кадри відео почали поширювати в мережі.

На відео жінка в білій сукні ходить, ймовірно, по території комплексу для відпочинку, і обсипає прокльонами та образами на адресу українців. Супутники жінки намагаються її відвести, але вона повертається і знову починає сипати образами.

Українка залишається за кадром, але продовжує знімати розлючену росіянку на відео. А ту абсолютно не бентежить, що навколо знаходяться інші люди, в тому числі й маленькі діти, які бачать і чують цю потворну сцену.

Дитина громадянки Росії намагається втихомирити маму і просить її зупинитися, але жінка продовжує обзивати українців.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

Варто зазначити, що напад громадян Росії на українців у різних країнах - не рідкість. Особливо часто це відбувається в курортних місцях.

Раніше ми розповідали про те, що в Іспанії росіянин напав з матами на українок і звинуватив їх у фашизмі.

А також ми писали про те, що росіяни в Європі масово "косять" під українців - купують обкладинки на паспорт з тризубом і вчать українські вітання.

Ще ми повідомляли про те, що у Кишиневі фанатка "руського міра" влаштувала істерику через те, що її не пустили в клуб.

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Російська Федерація