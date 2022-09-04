У Домінікані росіянка накинулася з образами на українку: з'явилося відео

На відео жінка в білій сукні ходить, ймовірно, по території комплексу для відпочинку, і обсипає прокльонами та образами на адресу українців. Супутники жінки намагаються її відвести, але вона повертається і знову починає сипати образами.

Українка залишається за кадром, але продовжує знімати розлючену росіянку на відео. А ту абсолютно не бентежить, що навколо знаходяться інші люди, в тому числі й маленькі діти, які бачать і чують цю потворну сцену.

Дитина громадянки Росії намагається втихомирити маму і просить її зупинитися, але жінка продовжує обзивати українців.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

Варто зазначити, що напад громадян Росії на українців у різних країнах - не рідкість. Особливо часто це відбувається в курортних місцях.